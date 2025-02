Ogni anno, intorno al 23 febbraio, arriva la Notte dei Racconti per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, pedagogista e ideatore del metodo educativo delle scuole dell’infanzia e dei nidi di Reggio.

La Notte dei Racconti è una serata dedicata alla lettura condivisa. La stessa sera, alla stessa ora, ad Albinea, a Reggio e in tutto il mondo, adulti e bambini si siedono insieme, leggono e ascoltano storie, lasciandosi trasportare dalla magia del racconto.

Quest’anno il tema sarà “Tutto è possibile. Orme di fiaba”.

Anche quest’anno la biblioteca di Albinea aderirà all’iniziativa con un’anteprima, per iniziare ad ascoltare le storie già da qualche giorno prima e per invitare i bambini e le bambine presenti a continuare ad ascoltarle anche la sera e nelle sere successive, ognuno a casa sua, in famiglia o con gli amici.

L’appuntamento sarà giovedì 20 febbraio 2024, con letture ad alta voce per bambini e bambine da 3 a 6 anni, a cura dei lettori e delle lettrici volontarie della biblioteca. Sarà possibile iscriversi per uno dei due turni disponibili: alle 16.30 oppure alle 17.30

Il giallo sarà il colore guida: uno squillo luminoso nella notte, la luce delle stelle dentro ogni buio, una lucciola nel bosco, la scia di una bacchetta magica, un cappuccetto giallo tra i grattacieli, la coda di un leone a Parigi, uno spicchio di luna….

Tutti sono invitati a indossare qualcosa di giallo per colorare la Notte dei Racconti di Albinea

Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.albinea.re.it – 0522.590262.