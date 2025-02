Il Direttore regionale INPS Francesco Ricci ha dichiarato che “il protocollo rappresenta uno strumento per consolidare i rapporti e l’impegno alla collaborazione e testimonia l’importanza e il valore che le parti riconoscono allo scambio e all’ascolto reciproco. L’intesa prevede strumento, quali ad esempio il tavolo tecnico e la formazione congiunta, che contribuiranno a migliorare la qualità di servizio alle imprese del territorio”.

Il Direttore di Confindustria Emilia-Romagna Luca Rossi ha sottolineato “l’approccio collaborativo e la volontà di rispondere in modo sempre più tempestivo alle esigenze di imprese e lavoratori, insieme alla condivisione dell’importanza di rafforzare i percorsi di formazione comune e di corretta informazione delle prestazioni per imprese e lavoratori”.

Tra gli obiettivi del protocollo vi è infatti l’obiettivo di ottimizzare lo scambio di informazioni tra INPS e Confindustria nei rispettivi ambiti per velocizzare la risoluzione di problemi di interesse comune, in particolare la gestione delle domande di ammortizzatori sociali, l’alimentazione dei flussi contributivi e in genere le prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

All’incontro sono intervenuti i Direttori e Dirigenti INPS e i Direttori delle Confindustrie e Unioni Industriali territoriali della regione e di Confindustria Ceramica e Ance Emilia-Romagna, che hanno portato la propria testimonianza sullo spirito di collaborazione fattiva che caratterizza anche a livello provinciale i rapporti tra sedi INPS e Associazioni.