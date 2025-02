Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini esprime tutta la sua preoccupazione riguardo ai recenti provvedimenti governativi che impongono significativi tagli ai bilanci dei comuni. In particolare, il Decreto del MEF del 20 gennaio 2025, aggiornato il 12 febbraio 2025, prevede per Sassuolo una riduzione di risorse pari a 1 milione di euro nei prossimi cinque anni:

2025: € 102.401

2026: € 204.801

2027: € 204.801

2028: € 204.801

2029: € 346.587

Crescono le spese per i servizi da un lato e il governo toglie risorse importanti. Tagli che si sommano a quelli già annunciati nel luglio 2024, che ammontano a € 750.000 per il nostro Comune nei prossimi cinque anni. Queste risorse sono fondamentali per garantire servizi essenziali come welfare, istruzione, cultura, sport e sicurezza.

“Insieme ad altri sindaci – sottolinea il Sindaco – abbiamo già espresso la nostra contrarietà al Decreto “Spending Review” a luglio del 2024, che penalizza fortemente gli enti locali, specialmente quelli più virtuosi. Abbiamo colto le opportunità offerte dai fondi PNRR per costruire nuove strutture per la comunità, come scuole e asili nidi, ma senza le risorse necessarie, rischiamo di non poterle rendere operative.

Tagliare sulla spesa corrente ulteriori risorse ai Comuni significa togliere servizi ai cittadini. Sassuolo vuole essere al passo con la sua produzione, con la sua cultura, con quel terzo settore che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’intera provincia: un milione di euro in meno in cinque anni significa togliere risorse su quei servizi che sono indispensabili, sulle risposte alle domande concrete che i cittadini si aspettano”.

“Già nel bilancio approvato a fine 2024 abbiamo letteralmente fatto i salti mortali – aggiunge il Sindaco – per programmare investimenti senza minimamente toccare la tassazione perché farlo, in un momento di congiuntura economica come quello che stiamo attraversando, avrebbe significato creare un enorme disagio alle famiglie ed alle imprese. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proseguire su questa strada, ma il taglio annunciato dal Governo mette un ulteriore macigno e a farne le spese sono tutti i cittadini”.