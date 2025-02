Si svolgerà giovedì prossimo, 27 febbraio a partire dalle ore 20 presso la sala Conferenze della Polizia Locale di Sassuolo in via San Pietro 6, la prima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata in modalità mista dal Presidente Filippo Simeone.

Sono 13 i punti all’ordine del giorno della seduta, di cui 7 interrogazioni.

Si inizierà con una breve presentazione della struttura Ospedaliera e delle celebrazioni in occasione del ventennale dell’Ospedale di Sassuolo a cura del Direttore Generale dott. Stefano Reggiani.

La prima interrogazione discussa sarà quella a firma di Annamaria Anselmi (Fratelli d’Italia) avente ad oggetto “lo stradello tra via Indipendenza e il condominio Mimosa”. Seguirà quella a firma di Stefania Giavelli ed altri consiglieri di Fratelli d’Italia, avente ad oggetto “La tutela della sicurezza dei cittadini ed all’intenzione di richiedere al Prefetto di Modena la convocazione di un tavolo per l’Ordine e la Sicurezza”.

Terza interrogazione in discussione sarà quella a firma di Francesco Macchioni (Lista Macchioni) avente ad oggetto “La sicurezza nel territorio di Sassuolo”, a cui seguirà quella di Gian Francesco Menani (Lega) con oggetto “sicurezza in città”.

Quinta interrogazione all’ordine del giorno è quella a firma di Giuseppe Vandelli (Lega), avente ad oggetto “Viabilità di viale Goldoni”; a cui seguirà quella a firma di Francesco Macchioni (Lista Macchioni) avente ad oggetto “Ordinanza del Sindaco n. 309/2024 riguardante il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici durante il periodo di Capodanno”. Chiuderà il ciclo di interrogazioni quella a firma di Gian Francesco Menani (Lega) avente ad oggetto “Centro Culturale Islamico”.

Al punto 9 del Consiglio Comunale sarà in discussione l’acquisizione al demanio delle aree identificate catastalmente al fg. 22 mapp. 218 del Comune di Sassuolo con estensione superficiaria pari a 134 mq – via Magellano angolo via Vasco de Gama, a cui seguirà l’approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027.

Al punto 11 del Consiglio Comunale sarà in discussione l’approvazione della Convenzione, ex art. 30 comma 4 del d. lgs. 267/2000 tra il Comune di Sassuolo, di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sub ambito montano, per la gestione dell’ufficio unico sanzioni e la disciplina del suo funzionamento e dei rapporti tra gli enti sottoscrittori”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di due Ordini del Giorno. Il primo a firma di Martina Desiante ed altri consiglieri della Lista Civica Sassuolo Guarda Avanti e Pd, avente ad oggetto “Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze della Città di Sassuolo”; il secondo a firma di Alberto Bonettini ed altri consiglieri avente ad oggetto “Salario minimo di 9 euro l’ora garantito per chi lavora per il Comune di Sassuolo”.