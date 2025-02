Sabato 22 febbraio appuntamento al Pala Chiarelli-Donati di Guastalla per assistere al Memorial Ettopre Spaggiari, allenamento congiunto volley femminile per rendere omaggio ad una figura storica, molto amata, dello sport locale. Alle alle ore 16 la Saturno Volley femminile, neopromossa in Serie C, sfiderà due formazioni di categoria superiore: l’U.S. Arbor di Reggio Emilia e il Volley Davis di Stradella (Mantova), entrambe in Serie B, secondo questo programma:

ore 16:00 | US Saturno vs US Arbor

ore 17:30 | US Saturno vs Volley Davis

ore 19:00 | US Arbor vs Volley Davis

L’ingresso è libero.