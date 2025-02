Non solo l’8 marzo. La giornata internazionale della donna a Novellara dura un mese intero, con un calendario di iniziative che spaziano dalla letteratura alle mostre, dalla musica ai documentari, con incontri gratuiti che toccano sensibilità, punti di vista, tempi, latitudini e argomenti diversi con un unico protagonista: la donna.

La storia di due donne del secolo scorso all’interno di un istituto psichiatrico diventa occasione per raccontare la condizione femminile in quei tempi. E confrontarla con quella odierna. Sabato 1 marzo il primo appuntamento del calendario: l’incontro con la scrittrice Fabrizia Amaini, autrice del libro “La Ca’ di Pom. Due vite nella cittadella della follia” si terrà alle 16:30 presso la Sala del Consiglio nella Rocca dei Gonzaga, e sarà presentato da Antonietta Di Maria, presidente dell’Associazione culturale Circolo Marta Beltrami che organizza l’evento con la Biblioteca Comunale.

Il romanzo di Amaini racconta le vicende di due donne che, tra il XIX e il XX secolo, hanno vissuto all’interno di un istituto psichiatrico, un luogo simbolo della condizione femminile dell’epoca. Attraverso le loro storie, il libro esplora le difficoltà affrontate dalle donne in una società che spesso le ha rese invisibili, escludendole e privandole della loro voce.

L’incontro si propone come occasione di riflessione sul ruolo delle donne all’interno di un sistema che per lungo tempo ha limitato la loro libertà. Un dialogo che richiama il significato dell’8 marzo e invita a una maggiore consapevolezza sulle battaglie per i diritti e l’emancipazione femminile.

A seguire, sabato 8 marzo, all’Ex Macello, di via Mascagni 13, alle17:30, si terrà l’inaugurazione della mostra Libere e Sovrane a cura di Anpi di Rovereto. A seguire il concerto Quando in Italia c’era lo swing! Quartetto con voce femminile che ripercorre gli anni ’40 e ’50.

Terzo appuntamento martedì 11 marzo, al Laboratorio Armonia, via N. lotti 24/A, alle 20:45, “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”. Proiezione del documentario con introduzione a cura di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi. Ultimo appuntamento in programma, sabato 29 marzo, alla Biblioteca Comunale, nella Rocca dei Gonzaga, a partire dalle ore 10: Letture al femminile, a cura dell’associazione Banca del tempo di Novellara e della Biblioteca Comunale.