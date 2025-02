Si trovava in via Emilia all’Ospizio quando ha incontrato un suo conoscente. Per futili motivi nasceva un diverbio fra i due, lite che sfociava in una vera e propria aggressione fisica. Il presunto autore, un 29enne, si sarebbe avvicinato alla vittima e dopo averlo afferrato con la mano per il collo, gli avrebbe sferrato una gomitata al mento. Sul posto arrivavano i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia che riportavano la situazione alla calma ed acquisivano le prime informazioni dai presenti.

I fatti che hanno visto protagonista, suo malgrado, un uomo di 47 anni, si sono verificanti 21 febbraio scorso, intorno all’ora di pranzo. Dopo l’aggressione, la vittima si recava al pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo dimesso con una prognosi di 7 giorni. Successivamente presentava denuncia presso i militari di Corso Cairoli i quali a seguito di indagini, supportate da concordi dichiarazioni testimoniali, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del presunto aggressore. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 29enne straniero.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.