L’industria manifatturiera si prepara a uno degli appuntamenti più attesi per l’industria: dal 5 al 7 marzo 2025, BolognaFiere ospiterà la 23ª edizione di MECSPE, la fiera di riferimento per il settore manifatturiero, organizzata da Senaf. Con oltre 2.000 aziende espositrici, 13 saloni tematici e più di 92.000 mq di superficie espositiva, MECSPE rappresenta un’occasione unica per esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, confrontarsi con gli esperti del settore e scoprire nuove opportunità di crescita.

L’edizione 2025 sarà caratterizzata da un forte focus sulla transizione ecologica e digitale. Grazie anche al Piano Transizione 5.0, che con 6,3 miliardi di euro di incentivi spinge l’adozione di tecnologie avanzate, MECSPE offrirà uno spazio privilegiato per discutere di temi quanto mai attuali come l’intelligenza artificiale, robotica collaborativa, digital twin e additive manufacturing, strumenti chiave per migliorare efficienza produttiva. Vi sarà anche un grande focus sulla sostenibilità e l’efficienza energetica, senza trascurare l’importanza delle persone e della loro formazione.

La manifestazione, inoltre, si svolgerà in contemporanea con METEF, l’evento dedicato alla filiera dell’alluminio, offrirà un’importante piattaforma di confronto tra esperti e aziende sulle strategie di decarbonizzazione e sulle opportunità per migliorare l’efficienza energetica dell’industria dell’alluminio.

Ad aprire la fiera sarà la presentazione dei dati dell’Osservatorio MECSPE, con dati aggiornati sullo stato dell’industria manifatturiera italiana e che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy –, delle eccellenze del settore e di altri stakeholder di primario rilievo.

Con un programma costruito attorno ai tre pilastri della crescita – formazione, digitalizzazione e sostenibilità – MECSPE 2025 sarà un’opportunità concreta per aziende e professionisti di esplorare le innovazioni che stanno trasformando il manifatturiero. Tra aree dimostrative, approfondimenti tematici e spazi di confronto, la fiera offrirà strumenti e soluzioni per affrontare le sfide del settore. Un ricco programma di iniziative speciali completerà l’esperienza espositiva, ecco di seguito le principali:

Aluminium Energy Summit, organizzato nell’ambito di METEF, sarà il punto di riferimento per approfondire le strategie di decarbonizzazione della filiera dell’alluminio;

Area Competence Center, per favorire l’incontro tra espositori, visitatori e Competence Center, con focus sulla Transizione 5.0;

Forum AI offrirà un’occasione di confronto sui vantaggi dell’intelligenza artificiale nella manifattura;

Linea di produzione elettronica una nuova area dimostrativa interamente dedicata a una linea di produzione elettronica che presenterà le ultime novità del comparto EMS (Electronic Manufacturing Services);

MECSPE LAB – Spazio Innovazione, ospiterà quest’anno la Start Up Factory (un hub pensato per le start up più innovative nel campo dell’IoT, AI, realtà aumentata/virtuale ed ESG) e l’area MECSPE Young & Career uno spazio pensato per i giovani e il loro futuro professionale;

Percorso Obiettivo Sostenibilità, che darà visibilità alle aziende che hanno adottato strategie produttive eco-friendly;

Piazza del Vantaggio Fiscale by Edenred, area informativa sui vantaggi fiscali delle soluzioni di welfare aziendale;

Piazza MECH by Clust-ER MECH, dedicata alla meccatronica e alla motoristica con il supporto di oltre 130 imprese del settore;

Piazza Progettazione e Design by MATERIOTECA, un focus sui materiali innovativi con partner di rilievo e dimostrazioni dal vivo;

Solution Award – 10ª edizione, che premia la migliore applicazione di robotica industriale o di servizio realizzata da aziende italiane;

Unità Dimostrativa Piazza TMP dal granulo al prodotto finito: una filiera completa di trasformazione delle materie plastiche che, partendo dal granulo prodotto direttamente dalla trafila, viene utilizzato nella pressa d’iniezione stampando simultaneamente due pezzi con materiali plastici differenti, per comporre un oggetto di design da utilizzare nelle nostre case;

Villaggio AIDAM, area tecnologica rappresentativa del comparto della meccatronica italiana;

Villaggio ASCOMUT con il progetto “Campioni di Sinergie” presenterà case history di successo nella collaborazione tra imprese.

“L’edizione 2025 di MECSPE sarà un momento chiave per il comparto manifatturiero, in un contesto in cui l’innovazione e la sostenibilità devono andare di pari passo” – afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE – “Il nostro obiettivo è offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare la transizione ecologica e digitale, supportandole nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e nella creazione di sinergie all’interno della filiera. MECSPE si conferma un punto di riferimento per il settore, un’occasione unica per esplorare nuovi modelli di produzione più efficienti, sostenibili e competitivi.”

In uno scenario industriale in continua trasformazione, MECSPE 2025 si conferma l’appuntamento imprescindibile per chi vuole essere protagonista dell’innovazi