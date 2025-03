Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna) e sulla SS9 Via Emilia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 5 E GIOVEDI’ 6 MARZO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sul Ramo Verde:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SP568 San Giovanni in Persiceto.

Sulla SS9 Via Emilia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Centro, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SP568 San Giovanni in Persiceto.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 6:00 DI SABATO 8 MARZO

Sul Ramo Verde:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SP568 San Giovanni in Persiceto.

Sulla SS9 Via Emilia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Modena, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SP568 San Giovanni in Persiceto.

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale o gli svincoli con la SS9 Via Emilia.