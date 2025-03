Nell’ambito del ricco programma dedicato alla Giornata internazionale della donna dei comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, sono diverse le iniziative, patrocinate dal Comune, in programma a Fiorano Modenese, tutte ad ingresso libero e gratuito.

Il primo appuntamento sarà giovedì 6 marzo, ore 17, al FabLab Junior di Casa Corsini, con un laboratorio di comunicazione espressiva per abbattere le differenze di genere e la violenza sulle donne. “Dipingo contro la violenza di genere” è aperto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Iscrizione obbligatoria su info@casacorsini.it

Ricca di eventi la giornata di sabato 8 marzo, a partire dalle ore 16, con l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura “Festa della Donna” alla Casetta delle Arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2), a cura dell’associazione Arte e Cultura. Espongono diversi artisti; la mostra resterà aperta sabato e domenica dalle 16 alle 18.30

Alle 16.30 a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), è in programma la presentazione dell’autobiografia postuma di Michela Murgia “Ricordatemi come vi pare”. Cristina Cattini dialoga con Beppe Cottafavi, amico ed editor della scrittrice che, con l’aiuto di Alessandro Giammei, ha curato la stesura del libro. Accompagnamento musicale a cura di Paola Giberti e book shop con libreria “Le vite degli altri”. Al termine un omaggio floreale. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Nuraghe Pinuccio Sciola, in collaborazione con le associazioni INArte e Framestorming e il patrocinio del Fasi e della regione Sardegna, oltre a quello del Comune di Fiorano Modenese.

La Giornata internazionale della Donna a Fiorano Modenese si chiude sabato 8 marzo con la proiezione gratuita del film “Tatami. Una donna in lotta per la liberta”, alle 21 al cinema teatro Astoria.

Le iniziative di riflessione e sensibilizzazione si chiudono, lunedì 10 marzo, alle ore 20.45 presso il BLA (via Silvio Pellico 9-11) con “Maternità disincantate. Racconti di donne tra vita e lavoro”, dialogo sulla maternità e le sfide del lavoro, partendo dal video-documentario “Maternità disincantate” e dal fumetto “Alla ricerca del tempo perduto”, piccola guida di sopravvivenza entrambi pubblicati dal Centro Documentazione Donna di Modena. Interviene Vittorina Maestroni esperta di politiche di genere, modera Silvia Aguzzoli, consulente risorse umane e dei processi organizzativi.