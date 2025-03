Diminuire gli impatti determinati dalla presenza della tifoseria ospite sia per i residenti di via Menabue che per la viabilità generale in zona stadio.

È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che, in accordo con il Bologna Calcio che realizzerà gli interventi necessari e con la Questura, ha deciso di spostare l’area di manovra e di sosta dei pullman dei tifosi ospiti in via dello Sport dove verrà posizionata una cancellata antisfondamento che nelle giornate di partita separerà quest’area dal resto della via. I tifosi ospiti, scesi dal mezzo, dovranno recarsi a piedi per poche decine di metri in via Menabue per accedere alla curva ospiti, così come all’uscita riprendere il mezzo in via dello Sport.

“In questo modo – spiega l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello – otterremo due risultati: da un lato alleggerire via Menabue e i suoi residenti dalla presenza stabile di pullman e tifosi ospiti. Dall’altro la sistemazione dei pullman all’interno di via dello Sport ridurrà al minimo indispensabile la chiusura al traffico di via Porrettana, che sarà comunque condizionata dal livello di rischio della partita. In questo modo si migliorerà sensibilmente la viabilità attorno allo Stadio. In questi giorni continuerò il dialogo con i residenti di via Menabue per illustrare il provvedimento e le prospettive”.

I lavori per il posizionamento della cancellata inizieranno dopo la partita Bologna-Lazio e termineranno nei primi giorni di aprile, per essere pronti per la partita Bologna-Napoli.