BolognaFiere Spa, assieme alle società del Gruppo BolognaFiere Cosmoprof, Henoto e Wydex, ha ottenuto la Certificazione di Genere, attestando il suo impegno concreto nella promozione dell’equità e della parità tra uomini e donne all’interno dell’organizzazione e nei suoi processi aziendali.

Il riconoscimento, rilasciato da Uniter Spa, secondo le linee guida della UNI/PdR 125:2022, conferma l’attenzione di BolognaFiere alla valorizzazione delle diversità, l’inclusione e lo sviluppo di politiche aziendali che garantiscano pari opportunità a tutti i livelli professionali. Questa certificazione rappresenta un traguardo importante che si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.

Un impegno concreto per la parità di genere

BolognaFiere, affiancata da Confcommercio Ascom Bologna, ha intrapreso un percorso per favorire la presenza femminile e l’equilibrio tra vita professionale e personale per garantire condizioni di lavoro eque per tutti i dipendenti.

Tra le iniziative adottate vi sono programmi di formazione specifici, politiche avanzate di welfare aziendale e strumenti per il monitoraggio continuo dei progressi in materia di equità di genere.

“L’ottenimento della Certificazione di Genere rappresenta per noi un passo fondamentale nella costruzione di un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso delle pari opportunità,” ha dichiarato Rosa Grimaldi, Vice Presidente di BolognaFiere. “Siamo orgogliosi di questo risultato, che conferma la nostra volontà di essere un punto di riferimento nel panorama fieristico anche per l’attenzione ai valori dell’inclusione e della diversità. L’ottenimento della Certificazione di Genere non rappresenta un punto di arrivo, ma un incentivo a proseguire nel miglioramento continuo delle politiche aziendali, con l’obiettivo di rendere BolognaFiere un esempio concreto di innovazione e responsabilità.”

“Il conseguimento della certificazione di parità di genere da parte di BolognaFiere rappresenta un traguardo significativo nel percorso verso una maggiore equità e inclusione nel mondo del lavoro. Confcommercio Ascom Bologna è felice di aver affiancato BolognaFiere con la propria consulenza in questo importante processo, confermando il nostro impegno concreto nell’ambito della sostenibilità della parità di genere e dei principi ESG”, dichiara Enrico Postacchini, Presidente di Confcommercio Ascom Bologna.

Con questo riconoscimento, BolognaFiere si posiziona tra le realtà più virtuose nel settore fieristico, rafforzando il proprio ruolo di promotore di best practice in ambito di sostenibilità sociale e governance aziendale.