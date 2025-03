«TMB ha ricreato, molto accuratamente, quello che i Genesis stavano facendo. Li ho visti a Bristol con i miei figli così che potessero vedere cosa faceva il loro padre a quei tempi». Sono le parole di Peter Gabriel su The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Gabriel stesso, che propone al Teatro Celebrazioni di Bologna “Genesis Live – The Original 1972/73 Show”, in programma domenica 9 marzo alle ore 21.00.

Il gruppo canadese porta sul palcoscenico lo straordinario mondo dei Genesis ricreando lo spettacolo originale del 1972/1973, con brani tratti dagli album Nursery Crime e Foxtrot e alcune pagine rare.

The Musical Box – che ha condiviso il palco anche con Phil Collins e Steve Hackett come guest – si è esibita davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo e ha calcato i palcoscenici di alcune delle più prestigiose sale da concerto, come la Royal Albert Hall di Londra e l’Olympia di Parigi.

«Non sono una tribute band – ha affermato Phil Collins –, hanno preso un periodo e lo stanno riproducendo fedelmente nello stesso modo in cui qualcuno farebbe una produzione teatrale».

Acclamata per l‘ottima interpretazione, per la ricerca di autenticità e per la storica rievocazione dei primi Genesis, The Musical Box fa rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band britannica con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage, trascinando il pubblico in un viaggio musicale senza tempo.