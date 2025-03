In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Piscina Comunale di Pavullo nel Frignano ospiterà un evento speciale domenica 9 marzo 2025, unendo arte e sport in un’esperienza unica e coinvolgente. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutte e tutti, è promossa dall’impianto natatorio Appennino Blu, in collaborazione con il CSI Comitato di Modena, con il patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano e della Commissione Pari Opportunità.

L’evento vuole sottolineare come anche lo sport possa essere un potente strumento culturale, capace di valorizzare l’espressione artistica e il benessere fisico, celebrando la figura della donna attraverso molteplici linguaggi.

Gli impianti sportivi non sono solo luoghi dedicati allo sport e al benessere, ma possono trasformarsi in spazi culturali dinamici, capaci di ospitare mostre ed eventi di grande impatto. Unire il mondo dell’arte e della cultura con quello del nuoto e del tempo libero significa offrire esperienze innovative, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Praticare il pensiero oltre che il movimento.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 | Inaugurazione mostra

La Fucina dell’Arte – ISTANTANEE DI DONNE

Un’esposizione artistica che racconta l’universo femminile attraverso gli occhi e le mani di tre talentuose artiste:

Monica Tintorri

Giuliana Gibertoni

Giacoma Dinelli

Direttore artistico: Marco Di Mauro

Un momento per immergersi nelle suggestioni dell’arte, che dialoga con l’acqua, la luce e il movimento.

Ore 10.00 | Acqua in Movimento

Una lezione gratuita di Acqua Fitness, un’occasione per riscoprire l’energia e la vitalità del corpo in un ambiente accogliente e dinamico. La partecipazione è su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: APPENNINOSPORT ssd arl

Via Bernardo Bellei 8, Pavullo nel Frignano (MO)

www.appenninoblu.it

Un evento che celebra la forza, la creatività e l’energia delle donne, in un luogo dove il movimento diventa espressione e l’arte si fonde con lo sport.