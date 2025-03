Brutta avventura per un uomo di 58 anni residente a Monterenzio che questa mattina, impegnato in sella alla sua mountain bike sul sentiero CAI 805 (sentiero con fondo molto sconnesso, frequentato da ciclisti amanti del fuoristrada, che parte da Monte Bibele, comune di Monterenzio, e arriva oltre San Benedetto del Querceto), mentre stava scendendo, arrivato in prossimità di Quinzano nel comune di Loiano, è caduto rovinosamente a terra procurandosi un dolorosissimo trauma ad un braccio e alla spalla che non gli ha più consentito di riprendere la discesa.

Erano da poco passate le 12:00 quando è arriva la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono stati inviati l’ambulanza infermieristica di Loiano, il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo (composta anche da un infermiere) che ha attivato la squadra di Monghidoro e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS.

Sul posto il personale dell’elicottero è stato sbarcato con il verricello, in quanto la zona non è atterrabile per la presenza di vegetazione ad alto fusto. L’uomo, raggiunto dal personale sanitario, è stato valutato dal medico che gli ha somministrato un analgesico per attenuare il dolore. Dopo che gli è stato immobilizzato l’arto traumatizzato, il paziente è stato recuperato dall’elicottero, sempre con il verricello, e trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.