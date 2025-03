Nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico situato a Modena. All’esito dell’ispezione, i militari hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie, procedendo al sequestro amministrativo di 78 kg di prodotti carnei confezionati, per un valore commerciale complessivo di circa 1.200 euro.

I prodotti in questione sono risultati scaduti, rappresentando un rischio per la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Inoltre, nel magazzino alimenti, i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie dovute all’accatastamento eccessivo di confezioni di attrezzature inutilizzate, mescolate con alimenti destinati alla somministrazione. Tale condizione non solo viola le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare, ma potrebbe favorire contaminazioni e compromissione della qualità dei prodotti

conservati.

Per le violazioni accertate, al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.

I controlli da parte dei Carabinieri del N.A.S. proseguiranno al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela della salute pubblica, prevenendo eventuali rischi per i consumatori e garantendo elevati standard di sicurezza alimentare.