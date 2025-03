Nella serata di mercoledì 12 marzo, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre transitavano nei pressi di via Adua, notavano la presenza di un soggetto che, alla vista della Volante, cercava di allontanarsi con fare sospetto. A quel punto gli agenti scendevano dal mezzo e decidevano di fermarlo al fine di poter compiere le consuete attività di identificazione. Durante le stesse, però, il soggetto si mostrava molto nervoso, agitato e per nulla collaborativo.

Si trattava di un 27enne di origine nigeriana, con diversi precedenti alle spalle nonché attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia dopo essere stato arrestato nello scorso mese di gennaio a Modena per spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione del suo atteggiamento e dei precedenti specifici, gli operatori decidevano di effettuare una perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto, occultato nel vestiario, veniva rinvenuto un ovulo contenente circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In virtù di ciò, gli agenti decidevano di estendere la perquisizione nell’abitazione dove risultava risiedere il 27enne. Anche in questo caso l’attività dava esito positivo, poiché all’interno dell’abitazione nella sua disponibilità venivano rinvenuti ben 21 telefoni cellulari, altri 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente oltre che circa 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Sulla base di quanto sopra, il 27enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotto presso i locali della Questura dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La droga e tutto il materiale rinvenuto durante l’attività, invece, venivano immediatamente posti sotto sequestro.