Quattro incontri sono in programma all’interno del calendario di Papà in Gioco: una serie di appuntamenti dedicati alla relazione figli e padri, per valorizzare e incontrare i diversi ruoli dei papà di oggi nella relazione con i propri figli. La rassegna, per bimbi e bimbe con i loro padri, è organizzata dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche, in collaborazione con la cooperativa Research.

Il primo appuntamento sarà sabato 15 marzo, alle ore 10, al nido comunale l’Elefantino di via Raffaello Sanzio 2, a Quattro Castella. Titolo: “Giochi di luce, ombre e specchi” con l’atelierista Simone Armini e la pedagogista Sara Davoli per piccoli tra i 12 e i 24 mesi.

Il secondo incontro avrà luogo sabato 29 marzo, alle ore 10, sempre al nido comunale l’Elefantino di via Raffaello Sanzio 2, a Quattro Castella. Titolo dell’iniziativa sarà “Giochi di costruttività e trasformazioni” con l’atelierista Simone Armini e la pedagogista Sara Davoli per piccoli tra i 18 e i 36 mesi.

Il terzo appuntamento sarà sabato 12 aprile, alle ore 9.30, al nido comunale L’Aquilone di via Malaguzzi 8 ad Albinea. Titolo: “Laboratorio di psicomotricità con la psicomotricista Valeria Melioli per piccoli dai 18 ai 36 mesi.

Gli incontri si concluderanno sabato 17 maggio, alle ore 10, al parco Paride Allegri di via Tintoria 6 a Vezzano sul Crostolo con “Esperimenti di volo” insieme all’educatrice Giulia Satariano. Iniziativa per bimbi e bimbe dai 3 ai 6 anni.

Le attività sono tutte gratuite, ma con posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@famiglieincentro.it, oppure scrivere con Wa al numero 3913284068.