Aveva lasciato la propria auto ferma, a luci spente, in piena tangenziale Carducci, non solo priva di assicurazione e revisione ma anche di carburante, e si era allontanato per rimediarlo. Una volta ritornato con due bottiglie di combustibile, però, l’uomo ha trovato gli agenti di Polizia locale a contestargli le violazioni e, al momento di identificarsi, si è dichiarato privo di documenti dandosi alla fuga, e per questo verrà denunciato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 di martedì 25 febbraio.

Avvertiti dalla Polizia stradale, gli agenti del Comando di via Galilei hanno rilevato la presenza di una Renault Clio ferma in piena carreggiata e a luci spente in tangenziale Carducci, tra l’uscita 10bis e 11, direzione Sassuolo. Dagli accertamenti risultava che la vettura, oltre a essere intestata a un uomo già noto per intestazioni fittizie di veicoli, era anche con assicurazione scaduta dal febbraio 2023 e revisione scaduta da luglio dello stesso anno (l’ultima revisione era stata eseguita nel 2021).

Poco prima che il mezzo venisse rimosso con il carroattrezzi, si è presentato sul posto un 24enne con due bottiglie di carburante, spiegando che l’auto era rimasta in panne senza benzina. Al momento dell’identificazione, l’uomo, utilizzatore del veicolo, è stato trovato privo di documenti e una volta informato che sarebbe stato accompagnato al Comando per gli accertamenti previsti, si è dato alla fuga nel buio delle campagne, facendo perdere le proprie tracce. Dalle verifiche è emerso che il ragazzo, con cittadinanza straniera e residente a Modena, era già noto per illeciti come l’inosservanza delle norme sugli stranieri e guida in stato di ebbrezza e senza patente.

Oltre a rispondere del sequestro amministrativo del veicolo, poi rimosso, il 24enne verrà deferito dall’Autorità giudiziaria perché privo di documenti, e dovrà anche rispondere per illeciti amministrativi legati alla mancata revisione dell’auto (articolo 80 del Codice stradale) e all’assenza di una copertura assicurativa (articolo 193); i verbali, come previsto dal Codice della strada, ammontano rispettivamente a 173 euro e 868, per un totale di 1.041 euro.