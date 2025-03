Con l’avvicinarsi della primavera sono ripartiti gli appuntamenti alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, dedicati a grandi e piccoli, promossi dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ente Parchi dell’Emilia Centrale, Ecosapiens, La lumaca, CAI, GEFI e Api Libere, per trascorrere momenti piacevoli e divertenti immersi nella natura.

Tra fine marzo e aprile sono 7 le iniziative gratuite previste, che non necessitano più di prenotazione, come in passato. La prima è prevista domenica 23 marzo, dalle ore 16 a Cà Rossa, con il laboratorio “Salt Panorama”, dedicato a bambini dai 2 ai 6 anni, per realizzare bellissimi panorami in bottiglia con sale e gessi colorati. Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito Fiorano Turismo.

Nel 2024, tra febbraio e novembre, sono stati 25 i laboratori ludico-didattici organizzati da Ecosapiens e La lumaca che gestiscono le attività in Riserva. L’83% dei partecipanti proveniva dalla provincia di Modena, dato che resta stabile negli anni a conferma di un’ottima fidelizzazione dell’utenza locale, il 14% veniva dalla provincia di Reggio Emilia, il 2% da quella di Bologna e un 1% da fuori regione (Milano e Imperia). Le visite guidate con guide ambientali sono state 10: sette gratuite a inizio mese, una tematica e due con gruppi organizzati. I periodi in cui la Riserva è stata maggiormente frequentata sono stati aprile, maggio e ottobre.

Lo scorso anno è risultata in leggero calo la presenza delle scuole, rispetto al 2023, con 2.780 persone contro 2.957, sopperita dall’aumento di presenze di gruppi organizzati (257 tra adulti e famiglie con bambini) e per le attività proposte dall’Ente Parchi Emilia Centrale e dal CEAS Ca’ Tassi.

Le persone hanno appreso delle iniziative organizzate dalla Riserva naturale principalmente dalla pagina facebook (29%), dalla newsletter mensile (20%), da siti tematici (28% in totale) e dal passaparola (14%). Da maggio 2024 è attiva anche la nuova pagina Instagram @salsenirano.

Anche nel 2025 restano visitabili gratuitamente i Centri visita Cà Tassi e Cà Rossa, aperti il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Lo scorso anno le aperture dei Centri visite, da febbraio a novembre, sono state 44 il sabato e 48 la domenica e i festivi.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118