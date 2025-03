Al Teatro Dehon di Bologna martedì 18 marzo ore 21 in scena la comica e content creator Ginevra Fenyes con il suo spettacolo “Cono o coppetta?”.

Si sa, la risata è contagiosa. Proprio per questa ragione, il destino del favoloso mondo creato sui social da Ginevra Fenyes era quello di fare il grande salto dal mondo digitale al mondo del teatro, luogo più adatto per dare vita a personaggi esilaranti, in grado di suscitare immediata ilarità nel pubblico. Ecco allora che tutta l’umanità interpretata con ironia e arguzia satirica da Ginevra Fenyes ha preso forma in uno spettacolo comico. Perché, “Cono o coppetta?”, spettacolo prodotto da Vera Produzione con regia di Paolo Ruffini, è proprio questo: uno spaccato minimalista e divertente sulla quotidianità di una ragazza alle prese con bizzarri avventori dei ristoranti, episodi lavorativi contorti e discutibili, nervosismi all’ordine del giorno e – naturalmente – turisti giapponesi che non comprendono la differenza tra un cono e una coppetta.

Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it