È iniziato stamattina il disallestimento del prato di piazza Rossini, per consentire la cantierizzazione dei lavori di restauro e conservazione della Chiesa di San Giacomo Maggiore, finanziati da fondi PNRR. L’intervento prevede la revisione e sistemazione del manto di copertura della Chiesa, dei pluviali, il restauro conservativo degli archi del portico dei Bentivoglio e di parte delle pareti interne.

Le fioriere con le piante e gli arbusti tolte dalla piazza saranno custodite in spazi comunali, in attesa di essere ricollocate.

Il prato di piazza Rossini è stato realizzato nel 2020, un anno dopo la pedonalizzazione della piazza, su una proposta di allestimento temporaneo presentata dalla Fondazione per l’innovazione Urbana, finanziata dal programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea attraverso il progetto ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural heritage in Knowledge and creative cities).