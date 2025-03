È Lodo Guenzi il protagonista di Toccando il vuoto, il testo del drammaturgo scozzese David Greig tratto dal romanzo autobiografico di Joe Simpson – da qui il sottotitolo dello spettacolo Una fantasia alpinistica basata sul memoir di Joe Simpson – rappresentato per la prima volta nei palcoscenici italiani con la regia di Silvio Peroni e nella traduzione di Monica Capuani, e in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 21 e sabato 22 marzo alle ore 21.00.

La pièce è ispirata alla storia vera dei due alpinisti britannici Joe Simpson e Simon Yates, che nel 1985, mentre stanno scalando le Ande Peruviane, restano vittime di un incidente durante la fase di discesa, provocando la caduta di Simpson in un dirupo. Yates, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a tagliare la corda da arrampicata.

Al centro dell’opera c’è il tema delle scelte, etiche e non etiche, che circondano gli eventi.

