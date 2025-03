Interventi da marzo fino all’autunno, per garantire una efficace manutenzione dei tappeti erbosi in parchi, aiuole e scuole, il taglio dell’erba sulle banchine stradali, la scerbatura manuale di siepi e cespugli, la manutenzione delle alberature e l’irrigazione dei vasi.

In particolare, la manutenzione dei tappeti erbosi in parchi, aiuole e scuole andrà avanti da marzo ad ottobre, con otto interventi previsti – si tratta di uno al mese, la cui durata di ciascuno, però, è di circa tre settimane. Lo stesso vale per la scerbatura manuale di siepi e cespugli, i cui lavori andranno avanti, ogni mese, per circa due settimane. Per quanto concerne il taglio dell’erba sulle banchine stradali, invece, sono previsti nove interventi – sempre uno al mese, della durata ciascuno di due settimane – che andranno avanti dal mese di marzo e fino a quello di novembre. Capitolo manutenzione delle alberature: sono previsti lavori ad aprile, giugno, agosto e ottobre; quattro, dunque, gli interventi, per un rullino di marcia di uno ogni due mesi. Infine, da giugno a metà ottobre sono previste una ventina di irrigazioni dei vasi del centro storico.

«Siamo riusciti a chiudere e avviare l’intera programmazione degli sfalci per il 2025 con grande anticipo, peraltro in linea a quello che avevamo promesso. Abbiamo fatto una programmazione molto meticolosa di tutti gli interventi da realizzare sulle aree verdi di Castelfranco Emilia e frazioni: ogni lavoro previsto sarà spalmato nell’arco di più settimane per poter garantire la copertura di tutto il nostro territorio; l’unica variabile nelle tempistiche potrà essere determinata dalle condizioni atmosferiche», spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Castelfranco Emilia, Sarah Testoni