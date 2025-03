L’Industria Festival Architettura (IF) sbarca a Formigine martedì 1 aprile nelle prestigiose sale del Castello. Si tratta di un festival inedito, che ha il suo cuore a Modena e provincia dal 28 marzo all’8 aprile e vuole portare l’attenzione su temi importanti: dal riuso delle aree industriali dismesse ai nuovi processi di sviluppo industriale e urbano, dalla progettazione architettonica alle soluzioni volte alla sostenibilità e alle fragilità ambientali, dalla qualità della vita e il welfare alla valorizzazione e alla comunicazione del prodotto.

Organizzato dalla Fondazione Architetti di Modena, IF è risultato primo classificato nella graduatoria nazionale dei dieci progetti italiani vincitori dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e farà tappa anche all’estero (Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Madrid e Shanghai).

Il convegno formiginese, che si terrà a partire dalle 9.30, si focalizzerà sul tema degli Smart EcoDistrict.

Sarà infatti presentato il lavoro di ricerca promosso dal Comune di Formigine, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e redatto dal laboratorio Smart City 4.0 Sustainable Lab dell’Università degli Studi di Parma insieme a Zenit Formazione e al Cluster ER Greentech Energia e Sostenibilità.

L’esito del percorso ha portato a un modello che rappresenta uno strumento per individuare criteri di valutazione per la selezione delle proposte provenienti dai soggetti economici interessati ad avviare attività produttive sul territorio, oltre a configurarsi come un documento strategico di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni della Regione nella definizione degli insediamenti per i nuovi luoghi del lavoro.

Successivamente alla presentazione del modello e dei principi generali e specifici che ne hanno guidato la definizione verranno illustrati alcuni campi sperimentali di applicazione di questa strategia insediativa, per comprendere come il modello per un distretto innovativo e sostenibile potrà trovare un’applicazione concreta e rappresentare uno strumento utile alle Pubbliche Amministrazioni per valutare in maniera oggettiva e in base ai contenuti le migliori proposte.

Interverranno: Elisa Parenti, Sindaco di Formigine, Cristina Ambrosini, Responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Marcello Capucci, Responsabile dell’Area Territorio, Città, Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Katia Ferrari in rappresentanza di Clust-ER Greentech Energia e sviluppo sostenibile, Dario Costi, Professore di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di Parma con gli architetti Giorgia Carpi, Andrea Fanfoni ed Emanuele Ortolan.

Al termine dei contributi, discuteranno dei temi emersi i sindaci di alcuni comuni della provincia di Modena e Bologna: Riccardo Righi, Sindaco di Carpi, Francesca Marchetti, Sindaco di Castel San Pietro Terme, Matteo Montanari, Sindaco di Medicina, Luca Lelli, Sindaco di Ozzano dell’Emilia, Marilena Pillati, Sindaco di San Lazzaro di Savena e David Zilioli, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo.

Modera l’incontro Barbara Caselli del Dipartimento di ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma.

La partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti. L’ingresso è libero, con iscrizione consigliata sul sito ifarchitettura.it.