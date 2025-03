Grazie al suo fondo Carta Etica, UniCredit supporta l’iniziativa dell’Associazione Cucciolo ODV-ETS di Bologna, finalizzata all’Umanizzazione Pittorica dei reparti dell’UOC di Neonatologia del Nuovo Polo Neonatale del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS.

Nella nuovissima Maternità del Policlinico di Sant’Orsola ha infatti preso vita il progetto di “Umanizzazione pittorica”, volto a ricreare ambienti familiari, accoglienti e de-ospedalizzati per favorire il benessere dei genitori e operatori sanitari. La realizzazione del progetto è stata affidata a Sally Galotti Healthcare Design®, che da oltre 26 anni realizza progetti di Umanizzazione Pittorica in ospedali italiani ed esteri. Traendo ispirazione dal trittico “Bleu” di Joan Mirò, ha sviluppato un disegno su tre varianti cromatiche delicate e innovative, puntando all’obiettivo di creare spazi che favoriscano serenità, accoglienza e speranza, anche nei momenti più delicati, ai genitori dei neonati ricoverati e al personale medico sanitario. Studi scientifici dimostrano che l’arte, attraverso colori e illustrazioni, può avere un impatto positivo sul benessere psicologico, alleviando stress e ansia. Realizzare l’Umanizzazione Pittorica del Nuovo Polo Neonatale significa offrire a neonati, genitori e personale medico sanitario un luogo più umano, dove affrontare insieme le sfide più difficili.

L’iniziativa è stata ideata e finanziata dall’Associazione Cucciolo ODV-ETS, anche grazie al sostegno di UniCredit attraverso i fondi raccolti con le carte di credito etiche della banca, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Con il loro particolare meccanismo, infatti, la banca offre un contributo pari al 2 per mille per ogni spesa effettuata, alimentando in questo modo il Fondo Carta Etica.