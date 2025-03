A Montese, in località Vaina riapre martedì 25 marzo alle ore 20,00 la strada provinciale 27 in località Vaina, che era stata chiusa lo scorso 19 marzo a causa di un movimento franoso ancora in atto che coinvolge un tratto di versante a monte della strada provinciale 27.

La riapertura sarà a senso unico alternato regolato da semaforo e inoltre è previsto un presidio permanente da parte dei tecnici della Provincia e della Consulta dei volontari di Protezione civile, che saranno presenti nei prossimi giorni per monitorare costantemente la situazione e assicurare la transitabilità del tratto viario.

La chiusura precauzionale era stata decisa a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati nella mattinata di mercoledì 19 marzo, che hanno evidenziato il potenziale pericolo di caduta di terreno e detriti sulla sottostante strada provinciale.

Proseguono le valutazioni tecniche da parte della Provincia di Modena per capire quali misure di messa in sicurezza del versante possano essere realizzate, così da poter avviare un primo intervento, in attesa dei lavori di consolidamento definitivo.