È avvincente e ricco di spunti di riflessione lo spettacolo La fabbrica degli innocenti proposto dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 1° aprile alle ore 21.00.

Come suggerisce il sottotitolo dello spettacolo, I gialli tra inediti, fake news, trame e speculazioni, Nuzzi analizzerà tre grandi casi di cronaca italiana, che sono diventati ostaggio di operazioni mediatiche spericolate, per scardinare la disinformazione che si è creata attorno e che ha influenzato inoltre l’opinione pubblica.

Il giornalista parte dalla premessa che, per colpire il telespettatore o il frequentatore di social, si offre una tesi di comprensione immediata, clamorosa e seducente, ma falsa. Le fake news nascono dal fenomeno inquietante che Nuzzi chiama la “fabbrica degli innocenti”: una fabbrica che crea innocenti e, di conseguenza, addita nuovi colpevoli che vengono massacrati a sostegno di una verità alternativa o addirittura ribaltata.

Ne esce un quadro falsato dall’assunto preoccupante di prove manipolate, confessioni estorte, complotti giudiziari portati avanti da giudici, pubblici ministeri, investigatori, psichiatri, tutti uniti dall’intento di portare all’ergastolo innocenti in carcere. E, di conseguenza, gli assassini impuniti ancora liberi. La “Fabbrica” compie una giustizia mediatica raccapricciante, sostituendosi a quella incaricata di esprimersi in nome del popolo italiano. Arriva a mettere inoltre alla gogna investigatori, inquirenti, magistrati, ma anche parenti delle vittime, amici e conoscenti, che vengono via via indicati come complici delle macchinazioni giudiziarie o veri e propri responsabili, con conseguenze devastanti.

I risultati destabilizzanti rientrano in un quadro più ampio di complottismo e disinformazione che compromette la percezione su quanto accade nel nostro Paese, minando inoltre la fiducia e la credibilità dello Stato…

Sul palcoscenico il giornalista sarà attorniato da una scenografia semplice, perché centrale sarà il racconto, supportato da brevi clip e da contributi audio che accompagnano il pubblico nello sviluppo delle storie.

Scritto da Gianluigi Nuzzi con il contributo di Martina Maltagliati, lo spettacolo è con la regia di Enrico Zaccheo, le musiche di Davide Cavuti e il disegno luci di Marco Palmieri.

La fabbrica degli innocenti è una produzione Stefano Francioni Produzioni e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

