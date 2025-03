Ieri sera intorno alle ore 23.15, giungeva presso la Sala Operativa della Questura, segnalazione di furto in atto presso un esercizio commerciale di Viale Monte San Michele. Immediatamente, due equipaggi delle Volanti si portavano sul posto e costatavano l’avvenuta intromissione nel locale a opera di ignoti, che avevano infranto la vetrina, utilizzando la grata di un tombino, per fare accesso nel locale e asportare prodotti alimentari, un paio di occhiali da sole e due cappellini da baseball. Purtroppo, l’autore del furto si era già allontanato, ma gli agenti delle Volanti acquisivano le immagini della videosorveglianza interna del locale, dalle quali si vedeva chiaramente l’aspetto fisico e l’abbigliamento del presunto reo, e si mettevano alla ricerca dello stesso. La ricerca dava esito positivo, infatti, poco dopo gli operatori trovano il presunto autore del furto in una via adiacente, ancora in possesso della refurtiva, che veniva immediatamente restituita al proprietario presso gli uffici della Questura.

L’uomo, 33enne residente a Gualtieri con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti, al termine dei quali veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida, al termine del quale veniva applicata la misura del divieto di dimora nel Comune di Reggio Emilia.