Anche per l’estate 2025 il Comune di Bologna ha predisposto per il periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche, da giugno a settembre, un ampio ventaglio di opportunità per le famiglie.

Il modello prevede un’offerta mista di servizi estivi convenzionati con il Comune di Bologna:

Al nido nel mese di luglio : tre settimane a luglio per le bambine e i bambini già iscritti ai servizi comunali o in convenzione/concessione;

: tre settimane a luglio per le bambine e i bambini già iscritti ai servizi comunali o in convenzione/concessione; Centri estivi per la fascia di età 3-14 anni a cura di gestori individuati con procedure pubbliche e inseriti in specifico elenco;

per la fascia di età 3-14 anni a cura di gestori individuati con procedure pubbliche e inseriti in specifico elenco; Scuole aperte tutto l’anno negli istituti secondari di primo grado per la fascia di età 11-14 anni;

tutto l’anno negli istituti secondari di primo grado per la fascia di età 11-14 anni; Soggiorni estivi , brevi soggiorni estivi settimanali rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni;

, brevi soggiorni estivi settimanali rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni; Opportunità estive rivolte a ragazzi/e con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Open Day

Tutte le offerte disponibili per il periodo estivo (Centri estivi, Scuole aperte tutto l’anno, soggiorni estivi, opportunità estive ai ragazzi e alle ragazze con disabilità dai 14 ai 19 anni) saranno presentate alla città e alle famiglie nel corso di un open day in programma per sabato 12 aprile in piazza Lucio Dalla: nel corso della giornata ogni gestore dei servizi estivi avrà l’occasione di presentare il proprio progetto educativo e le famiglie potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e per inoltrare la domanda di contributo.

Domanda di contributo

Dal 3 al 24 aprile, per chi ha un Isee fino a 35.000 euro, sarà possibile presentare domanda di contributo per partecipare ai Centri estivi e a Scuole aperte tutto l’anno: il contributo per la partecipazione alle attività estive nel periodo giugno-settembre 2025 è pari a 100 euro settimanali, per un massimo di 300 euro complessivi per ogni partecipante.

Modalità di iscrizione ai Centri estivi

Come sempre, le domande di iscrizione ai Centri estivi andranno presentate solo online collegandosi al portale dedicato su Iperbole con le proprie credenziali Spid.

Da quest’anno, allo scopo di ridurre al minimo i disagi per le famiglie durante l’iscrizione, sono state introdotte alcune innovazioni tecnologiche, suddividendo l’iscrizione in due fasi differenti.

Prima fase: compilazione e invio della domanda di iscrizione ai Centri estivi

Dal 14 al 28 aprile sarà possibile presentare domanda online di iscrizione ai Centri estivi convenzionati con il Comune per chi ha da 3 a 14 anni (99 Centri estivi di 41 gestori): ci sarà quindi più tempo da dedicare all’iscrizione e un periodo unico per tutte le fasce di età.

Si potrà inviare una sola domanda per ogni figlio o figlia: le eventuali successive domande di iscrizione, anche se inviate entro i termini di apertura del bando, saranno annullate.

Sarà possibile scegliere fino a due alternative di Centri estivi per ogni turno di frequenza. La domanda sarà modificabile solo nella versione bozza: dopo l’invio definitivo non si potranno più apportare modifiche.

A seguito della presentazione della domanda, l’interessato riceverà via email un link e un codice richiedente, che serviranno per la conferma nella fase successiva, prevista dal 5 al 9 maggio.

Per tutte le domande di iscrizione dei figli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, verrà rilasciato un unico codice richiedente.

Nella propria Area personale di Iperbole sarà sempre possibile visualizzare la copia della domanda presentata e il proprio codice richiedente.

L’invio della domanda di iscrizione in questa prima fase non dà nessuna priorità o precedenza sull’ordine di accettazione delle domande presentate: le domande di ammissione ai Centri estivi saranno ordinate in base alla data e all’ora di invio, solo nella fase successiva, quella di conferma della domanda, che deve avvenire dal 5 al 9 maggio.

Seconda fase: conferma della domanda di iscrizione ai Centri estivi

Dal 5 al 9 maggio bisognerà confermare l’iscrizione: per farlo sarà necessario collegarsi al link ricevuto via email al momento dell’invio della domanda e inserire il codice richiedente. Il link rimanda a una pagina, ospitata in un Cloud dedicato, creata appositamente per gestire le conferme delle domande di iscrizione. La conferma della domanda avverrà velocemente con due semplici click.

Nel caso di più domande che afferiscono allo stesso nucleo anagrafico, il codice richiedente sarà associato al medesimo orario e alla medesima data di invio per tutte le domande di iscrizione dello stesso nucleo anagrafico. Se tra il 5 e il 9 maggio non si confermerà la domanda di iscrizione precedentemente inviata non si perfezionerà la richiesta e non sarà possibile accedere ai Centri estivi.

Bambini e bambine con disabilità hanno sempre la precedenza: è necessario comunque iscriversi durante il periodo di apertura del bando per richiedere il sostegno educativo e agevolare la programmazione delle risorse utili alla realizzazione del progetto d’inclusione.

Assegnazioni e ulteriori domande di iscrizione

Le prime assegnazioni dei Centri estivi saranno dal 20 al 22 maggio.

A partire dal 23 maggio sarà possibile presentare ulteriori domande di iscrizione ai Centri estivi e potrà presentare domanda anche chi non è residente nel Comune di Bologna: in questa fase si potranno presentare domande solo sui posti eventualmente disponibili indicando una sola preferenza per ogni settimana scelta.

Scuole aperte tutto l’anno

Il Comune di Bologna lancia ufficialmente il progetto Scuole aperte tutto l’anno, un’importante opportunità per ragazzi e ragazze (11-14 anni) di vivere la scuola secondaria di primo grado in modo coinvolgente e innovativo, durante l’estate ma anche durante tutto l’anno scolastico, a cui aderiscono tutti e 22 gli istituti comprensivi della città di Bologna.

Le attività di Scuole aperte tutto l’anno sono riservate a ragazzi e ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo grado della città (11-14 anni) e per l’estate 2025 si svolgeranno dal 9 giugno al 18 luglio. Alcuni istituti offriranno attività anche in settembre, dal 1 al 12 settembre. Le offerte variano da un minimo di due settimane a più settimane per scuola; i calendari sono differenti e sarà possibile consultare l’offerta specifica direttamente sui siti delle scuole. Durante l’estate 2025 sarà dedicato ampio spazio alle attività ricreative, con ricche offerte di uscite sul territorio, pratiche sportive, laboratori musicali e teatrali, gite anche fuori porta, cinema, teatro, giochi di ruolo, piscina e tanto altro! Alcuni laboratori sono realizzati grazie alla collaborazione con il Settore Musei civici, il Settore Biblioteche e Welfare culturale e il Settore Sport.

Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente presso la scuola frequentata, dal 14 aprile fino al 9 maggio: complessivamente sono disponibili 2820 posti, suddivisi in turni settimanali.

Soggiorni estivi

Quest’estate si avvia la prima sperimentazione di soggiorni estivi settimanali rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni che abbiano almeno frequentato il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. I soggiorni sono proposti da agenzie di viaggio specializzate nel settore che si avvalgono di personale educativo per lo svolgimento delle attività presso le mete proposte.

L’offerta, limitata ai soggetti che hanno aderito in questa prima edizione sperimentale, sarà pubblicata sul sito del Comune di Bologna contestualmente a quella dei Centri estivi, in una pagina dedicata. Per agevolare la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, le famiglie potranno fare domanda di contributo, accedendo online all’apposito bando che sarà pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei soggiorni. Il termine per le iscrizioni sarà il 9 maggio.

Inclusione

Si conferma la sperimentazione del modello di inclusione per i bambini e le bambine con disabilità, strutturato per favorire la costruzione di un contesto accogliente, in cui l’obiettivo principale è il benessere del/la bambino/a nell’ambito della relazione tra pari e con gli adulti.

Il modello prevede una équipe di educatori che collabora con quella del gestore del centro estivo, la qualificazione dell’accoglienza, l’assegnazione di un monte ore settimanale complessivo assegnato nel rispetto delle necessità individuali rilevate.

Al fine di qualificare l’offerta del progetto di inclusione si conferma anche per l’estate 2025 l’attività di ricerca/azione già avviata con l’Università di Bologna che prevede la formazione delle equipe educative nei mesi precedenti l’avvio dei Centri estivi con momenti di confronto durante il corso dell’estate e momenti di formazione successiva nel periodo autunnale e primaverile utili per rafforzare il modello dell’inclusione.

Si conferma inoltre la possibilità di frequentare, con la previsione di un apposito contributo, anche Centri estivi privati qualificati, non ricompresi nell’elenco comunale, il cui progetto educativo sia coerente con l’offerta del Comune di Bologna.

Proposte per ragazze e ragazzi 14-19 anni con disabilità

Anche per l’estate 2025 il Comune di Bologna propone un elenco di gestori che propongono attività 14/19 per ragazzi/e con disabilità. Esse saranno pubblicate sul sito del Comune di Bologna contestualmente all’offerta dei Centri estivi e dei soggiorni attorno alla metà di aprile. Le famiglie residenti potranno richiedere un contributo per tre settimane di frequenza di un centro anche nel caso in cui esso sia sito fuori dal Territorio comunale.

Al nido nel mese di luglio

Come tutti gli anni, anche per l’estate 2025 il Comune di Bologna offre la possibilità alle bambine e ai bambini già iscritti ai servizi comunali o in convenzione/concessione di frequentare i nidi d’infanzia anche durante il mese di luglio. Le domande andranno presentate online per frequentare le tre settimane successive alla chiusura dei nidi.

Risorse

Tra risorse provenienti dalle Regione Emilia-Romagna e risorse comunali, per l’estate 2025 saranno destinati 1.419.171 euro di contributi per sostenere il pagamento delle iscrizioni ai servizi estivi da parte delle famiglie, di cui 520.000 euro finanziati con risorse comunali e 899.171 euro finanziati con risorse regionali.

Per l’inclusione di bambine e bambini con disabilità, oltre a 1.093.278,21 euro di risorse comunali, saranno impiegati anche 400mila euro di Fondi PN+.

Sempre con Fondi PN+ saranno finanziate le attività estive di Scuole aperte tutto l’anno negli istituti secondari di primo grado.

Gli avvisi per la richiesta del contributo per il pagamento della retta e per le iscrizioni, nonché tutte le informazioni sull’offerta cittadina dei Centri estivi e delle Scuole aperte tutto l’anno saranno disponibili nei prossimi giorni su Iperbole.