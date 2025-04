Conclusa la campagna di educazione ambientale “Neve Natura e cultura d’Appennino”

Organizzata dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano in collaborazione con il Reparto Carabinieri Parco, ha coinvolto quasi 1200 studenti in oltre 30 escursioni formative sulla tutela dell’ambiente e della sicurezza in montagna