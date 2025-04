È stata presentata alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il riconoscimento dell’hub urbano “Formigine Centro Verde Vivo” a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta formiginese, degli atti relativi. Si aggiunge così un importante tassello all’ampio progetto di valorizzazione del commercio locale.

La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12 ha definito gli Hub urbani come le aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio.

Una volta attivati gli hub, la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, gli interventi promossi da tali enti.

Uno degli aspetti fondamentali per il centro storico di Formigine è la necessità di favorire il recupero degli spazi commerciali sfitti, incentivando la riapertura di negozi attraverso agevolazioni per gli affitti e la sperimentazione di nuove formule come i temporary store, che consentono alle imprese di testare il mercato senza dover affrontare subito investimenti eccessivi. Parallelamente, è essenziale migliorare la qualità degli spazi commerciali esistenti, anche attraverso interventi mirati come il rinnovamento di insegne, vetrine e spazi esterni. Il commercio di prossimità può inoltre trarre grande beneficio dalla collaborazione con il sistema museale e culturale cittadino, creando eventi tematici e percorsi che integrino l’esperienza turistica con quella commerciale.

Tra gli atti approvati dalla Giunta c’è l’accordo di partenariato che è stato sottoscritto dal Comune di Formigine e dalle Associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi a livello provinciale, ovvero: Confesercenti Modena, Ascom Confcommercio Modena, CNA Modena, Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia. Non solo: come importante peculiarità del percorso formiginese, la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di associazioni molto attive sul territorio quali l’Associazione dei Commercianti Proform (che raggruppa circa un centinaio di operatori del commercio e dell’artigianato), l’Associazione di imprese 4HUB, Parrocchia di Formigine, Proloco e l’Associazione per la Gestione del Carnevale dei Ragazzi (che si occupano di organizzare gli eventi principali in centro storico).

Afferma l’Assessore al Commercio Corrado Bizzini: “Sono venticinque i punti sui quali l’Amministrazione e i sottoscrittori dell’accordo convergono per progettare il futuro per lo sviluppo delle attività commerciali e per consolidare l’identità urbana e sociale del centro storico, la rigenerazione economica e culturale attraverso un modello che integri innovazione e tradizione. Seguiranno nei prossimi mesi i lavori per la progettazione degli Hub di prossimità che si identificano nelle frazioni del territorio: Casinalbo, Colombaro, Corlo, Magreta e Ubersetto”.