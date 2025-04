Nelle giornate di venerdì 4 aprile e sabato 5 aprile verrà asfaltata la nuova rotatoria di Ubersetto, tra via del Canaletto con via Viazza Primo Tronco nel territorio di Fiorano Modenese. Per consentire i lavori è prevista la chiusura di via del Canaletto verso via Viazza Primo Tronco dalle ore 8.45 alle ore 18.30 del 4 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 del 5 aprile 2025.

Saranno affissi cartelli con indicazioni di strada chiusa e percorso alternativo verso la nuova strada di collegamento di via del Canaletto con via Giardini (bretellina) e in via del Canaletto con via Montegrappa. Saranno presenti anche movieri tra la rotatoria di via del Canaletto e la bretellina per gestire il traffico.

E’ inoltre prevista l’istituzione di un senso unico regolato da semafori nel tratto di via Viazza Primo Tronco interessato dai lavori.