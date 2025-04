Il fine settimana al Teatro Comunale di Dozza (BO) del festival itinerante Crossroads prosegue domenica 6 aprile con il concerto dalla cantante Vanessa Tagliabue Yorke, che alle ore 21 proporrà il suo progetto “Princess of the Night” accompagnata dal pianista Giulio Scaramella.

Vanessa Tagliabue Yorke è una specialista del repertorio jazz classico: la sua profonda conoscenza delle forme canore delle origini del jazz è riconosciuta a livello internazionale. Dal 2012 collabora assiduamente con Mauro Ottolini, coinvolgendolo nei propri progetti e prendendo parte ad alcuni dei suoi celebri gruppi, in particolare i Sousaphonix, il sestetto Storyville Story con Fabrizio Bosso e più di recente “Nada Màs Fuerte”. Nel 2014 Vanessa è stata ‘adottata’ dal Club Tenco, che l’ha invitata ripetutamente a esibirsi al Teatro Ariston di Sanremo in compagnia di altri grandi esponenti della canzone italiana come Morgan, Carmen Consoli, Roberto Vecchioni, Rossana Casale, John De Leo, Marina Rei, Roy Paci…

Il nuovo progetto “Princess of the Night” (uscito su Cd nel 2024 con le presenze di Ottolini e Francesco Bearzatti) è una ricerca sul profondo legame tra la musica di Duke Ellington, la radice afro-cubana e l’impressionismo francese novecentesco: si susseguono e si rispecchiano una nell’altra composizioni di Billy Strayhorn, Olivier Messiaen, Ernesto Lecuona, Claude Debussy, Ettore Pozzoli e della stessa Vanessa Tagliabue Yorke, oltre a incursioni improvvisate di Giulio Scaramella. Questa iridescente scaletta dà modo a Vanessa di esibire tutto il suo talento vocale, in cui convivono il dono naturale di una voce particolarmente dinamica ed estesa e i frutti di un sapiente controllo dell’intonazione, del respiro, del fraseggio. Ogni sillaba è illuminata dall’interno, caricandosi di significato ed emozione.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Dozza e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13.

Informazioni Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Prevendite Dozza (BO): Teatro Comunale, Via XX Settembre 51. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423. Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.