Al Teatro Dehon di Bologna Lunedì 7 Aprile ore 21 Loris Fabiani porta in scena il suo “barocco” e surreale personaggio Lunanzio con lo spettacolo “Quid Ridet?“, scritto dallo stesso Fabiani insieme ad Alessio Parenti, distribuito da Produzioni Timide.

Loris Fabiani è reduce dalla vittoria della prima edizione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” e dalla partecipazione come concorrente alla quarta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, i due comedy show targati Prime Video.

Con lo spettacolo “Quid Ridet?”, Loris Fabiani potrà finalmente incontrare gli spettatori portando in scena Lunanzio, il suo personaggio che egli stesso definisce “barocco”: labbra nere, capelli scompigliati e camicia bianca fuori misura, caratterizzato da una comicità fatta di doppi sensi, linguaggio aulico e ironia che attinge alla Commedia dell’Arte e non solo, ispirandosi ad autori come Goldoni, Alfieri e Dante. Un personaggio surreale e sui generis già molto amato da grandi e bambini, grazie al quale Loris Fabiani sta sempre più affermando le sue grandi doti poliedriche e il suo innegabile talento comico…

