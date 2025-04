La Città metropolitana di Bologna, attraverso il Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche, ha avviato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 un importante percorso di coordinamento e supporto ai Comuni nella procedura di candidatura per il riconoscimento degli Hub Urbani e di Prossimità, come previsto dalla legge regionale 12/2023 e dalla delibera della Giunta regionale n. 1013/2024.

La Regione Emilia-Romagna, con la legge per lo “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi”, vuole favorire l’economia di prossimità per raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale, e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo.

Per raggiungere questo obiettivo, la Regione promuove l’istituzione, l’attivazione e lo sviluppo di hub urbani e hub di prossimità, volti a sviluppare processi di rilancio socio-economico dell’area urbana di riferimento.

La Città metropolitana ha accompagnato i Comuni in una fase preliminare di presentazione delle progettualità degli Hub, che ora sono al vaglio della Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento ufficiale.

In particolare, il Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche ha promosso due incontri di coordinamento, che hanno registrato una forte partecipazione (47 funzionari), oltre a un servizio di supporto specifico individuale.

Tra i sei Comuni dell’area metropolitana che hanno proposto Hub Urbani e di Prossimità c’è Vergato, con l’hub di prossimità a Tolè, che prevede interventi di riqualificazione urbana o innovazione nell’area, tenendo conto degli elementi identitari del luogo, come i percorsi storici, artistici, naturalistici e museali. Nel centro di Vergato invece l’ Hub urbano, che comprende la parte storica e l’area di più recente sviluppo (Galleria 1° Maggio), identificato come unico “centro commerciale naturale”. L’area comprende anche la zona adiacente la stazione ferroviaria, oggetto della progettazione “Centro di Mobilità Sostenibile”.

Tra le priorità individuate dai progetti emergono azioni di miglioramento dell’accessibilità, potenziamento della mobilità sostenibile e sviluppo di reti commerciali integrate, elementi chiave per rafforzare la funzione degli hub come motori di crescita economica locale.

“La candidatura filtrata dalla Città Metropolitana in Regione dell’hub di Vergato per quanto riguarda il capoluogo e la frazione di Tolè è motivo di grande soddisfazione – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – per l’importante risultato raggiunto non banale e non semplice che sottolinea, semmai ce ne fosse stato bisogno, la bravura e la competenza e professionalità dei tecnici del Comune di Vergato. Un lavoro di squadra per il quale devo ringraziare anche tutti gli assessori e i consiglieri che si sono a loro volta adoperati per contattare, raccogliere e mettere insieme i documenti per il fascicolo di procedura. Sono sorpreso da un lato, e molto soddisfatto dall’altro, di sottolineare come Vergato sia l’unico comune sotto i 10.000 abitanti dei sei che sono riusciti in questa prima fase ad avere la documentazione completa e ad essere selezionati per questo riconoscimento. Riconoscimento che è fondamentale, a mio avviso, perché dà già una linea di pianificazione e di progettazione di quello che saranno questi hub commerciali del capoluogo e della frazione di Tolè e quindi sottolineano una volontà ben forte da parte dell’Amministrazione di valorizzare i propri settori attrattivi, di servizi, turistici e culturali. E soprattutto ci mette, mi auguro, in pole position per poter accedere ai contributi e finanziamenti che la Regione metterà a disposizione su questo asse. Questi riconoscimenti da parte dei Comuni possono essere chiesti tutti gli anni entro il 30 marzo ed è nostra intenzione naturalmente non fermarci qua ma trovare anche una sinergia con il Comune di Grizzana Morandi per sviluppare la frazione di Riola. Quindi un risultato di squadra a 360°: tecnici, amministratori e realtà commerciali e associazioni di categoria del Comune di Vergato”.