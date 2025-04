Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna e Confindustria Emilia Area Centro organizzano il convegno “Il valore della rappresentanza”, che si svolgerà a Bologna martedì 8 aprile dalle 15.30 alle 18.30 presso l’Auditorium di Confindustria Emilia Area Centro in via San Domenico 4.

L’incontro vuole mettere in evidenza l’importante e quanto mai attuale funzione delle organizzazioni datoriali e delle associazioni manageriali. Nel contesto economico e sociale attuale, caratterizzato da trasformazioni profonde e sfide globali, la rappresentanza assume un ruolo fondamentale per garantire equilibrio, corretta genesi ed applicabilità delle norme e leggi. Le organizzazioni datoriali e le associazioni manageriali operano infatti come intermediari tra il mondo del lavoro e le istituzioni, promuovendo politiche che favoriscano la crescita economica e il benessere occupazionale.

L’accesso all’evento è gratuito e consentito a tutti i manager e gli imprenditori interessati previa iscrizione tramite il seguente link: https://bologna.federmanager.it/events/il-valore-della-rappresentanza/

Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli interventi in programma

Aprono i lavori Tiziana Ferrari, Direttore Generale Confindustria Emilia, Maurizio Marchesini, Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali Confindustria e Valter Quercioli, Presidente di Federmanager.

Seguirà l’intervento di Vincenzo Colla, Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca Regione Emilia-Romagna, che affronterà il tema “La Regione e gli Organi di rappresentanza del mondo manifatturiero”.

Di “Enti paritetici di sistema: un formidabile apparato al servizio di Manager e Aziende” parleranno invece Daniele Damele, Presidente Fasi, Massimo Sabatini, Direttore Generale Fondirigenti, Giuseppe Straniero e Oliva Masini, rispettivamente Presidente e Direttore Generale Previndai.

Massimiliano Panarari, Professore di Sociologia della comunicazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e docente in Luiss Guido Carli e Bocconi, analizzerà il tema “Il rilievo generale ed il ruolo pubblico della rappresentanza sociale”.

Infine Valter Quercioli, Presidente Federmanager, si concentrerà su “Rappresentanza e policy: strumenti e organismi associativi per la produzione di idee”.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Melega, Presidente Federmanager Emilia-Romagna.

Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, con all’attivo oltre 3100 iscritti e due strutture operative a Bologna e Ferrara, è la sede territoriale di FEDERMANAGER, organizzazione costituita nel 1945 che rappresenta e tutela i dirigenti in servizio e in pensione delle imprese produttrici di beni e di servizi. Gli associati sono dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, di piccole, medie e grandi imprese che operano in tutti i settori dell’industria privata e a partecipazione statale, compresi gli enti pubblici economici, nonché nelle attività ausiliarie e complementari dell’industria. FEDERMANAGER è presente su tutto il territorio nazionale tramite 55 associazioni territoriali, le quali forniscono agli iscritti assistenza di carattere sindacale, contrattuale, previdenziale, legale e fiscale e realizzano iniziative culturali, di formazione e di networking, oltre a politiche attive. Info: https://www.bologna.federmanager.it

Confindustria Emilia Area Centro è l’associazione di imprese nata nel 2017 dal percorso di integrazione tra le territoriali di Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara e Confindustria Modena. Un’unica associazione capace di garantire maggiore rappresentanza a un territorio che si candida a essere il primo polo manifatturiero italiano e che, ad oggi, riunisce più di 3.300 imprese, che esprimono un fatturato di 99 miliardi di euro e occupano oltre 263mila collaboratori. Info: https://www.confindustriaemilia.it