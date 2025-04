Nuvoloso al mattino per nubi alte e sottili che non impediranno un buon soleggiamento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su gran parte della regione, con deboli precipitazioni sui rilievi nelle ore pomeridiane. Localmente i fenomeni potranno assumere anche carattere di breve rovescio. Persistenza della nuvolosità per il resto della giornata, con schiarite in nottata. Quota neve sempre al di sopra dei 1600/1700 metri.

Temperature minime in lieve aumento con valori compresi tra 3/4 del crinale e 2/5 sulle pianure, qualche grado in più sulla costa. Nelle aree di aperta campagna, localmente, saranno possibili deboli gelate. In aumento più sensibile le massime, con valori attorno a 17/18 gradi in pianura; 15/16 gradi sulla costa. Venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. Mare poco mosso.

(Arpae)