Anche in occasione del voto per i Referendum dell’8 e 9 giugno, è stata riproposta la possibilità del voto fuori sede già sperimentato con scorse le Elezioni europee. Chi per motivi di studio, di lavoro e di cure mediche, è temporaneamente domiciliato a Bologna, per un periodo di tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie, ma è residente e iscritto alle liste elettorali in un’altra provincia, può votare a Bologna.

Occorre essere in possesso dell’attestazione di ammissione al voto, rilasciata dal comune di domicilio. Per ottenere l’attestazione di ammissione al voto si può fare domanda al Comune di Bologna compilando il modulo on line dedicato, entro il 4 maggio. La domanda può essere presentata anche tramite una persona delegata.

La richiesta di attestazione di ammissione al voto non prevede costi.

Qui tutte le informazioni e il modulo:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/voto-fuori-sede-persone-altre-province-temporaneamente-domiciliate-nel-comune

L’attestazione di ammissione al voto arriverà via mail entro 5 giorni prima delle elezioni, cioè entro il 3 giugno, all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.

Il Comune sta infatti predisponendo delle sezioni elettorali dedicate al voto fuori sede.

La copia cartacea dell’attestazione di ammissione al voto dovrà essere mostrata al seggio indicato, assieme al documento di identità valido e alla tessera elettorale personale.

Anche le cittadine e i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) e nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza, oppure scegliere di votare in Italia nel Comune di iscrizione elettorale.

Per votare in Italia bisogna comunicare l’opzione in forma scritta all’Ufficio Consolare di riferimento nella propria circoscrizione di residenza entro il 10 aprile, utilizzando il modulo pubblicato qui: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/voto-italiani-residenti-estero-referendum-2025