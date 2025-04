Sabato 12 aprile alle 12, il sindaco Matteo Lepore e l’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi inaugureranno, nell’ambito della Settimana del Sindaco al Quartiere Navile, il primo spazio indoor della città dedicato all’atletica: una pista all’Arcoveggio che si affianca a quella outdoor già esistente.

Qui muoveva i primi passi nella corsa Alisia Corenzi, che si allenava con la società Francesco Francia, poi con la Pontevecchio, e infine qui ha allenato i giovani. A lei, cui è dedicato ogni anno un Memorial all’Arcoveggio con l’assegnazione di alcune borse sport per giovani in condizioni di fragilità da parte della sua famiglia, sarà intitolata la pista indoor appena realizzata.

All’iniziativa di sabato saranno presenti nel campo outdoor tante classi e centinaia di bambini e bambine che partecipano alla StraBologna. Dopo un saluto alle classi presenti, il sindaco Lepore si sposterà nella struttura dietro la tribuna per inaugurare lo spazio indoor e per la cerimonia di intitolazione.

Saranno presenti: la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni, i famigliari di Alisia Corenzi e la consigliera nazionale Fidal Ester Balassini.

La pista di atletica indoor dell’Arcoveggio, è un impianto a pianta rettangolare di circa 8 x 110 metri, con struttura portante in legno e telone di copertura in pvc fisso. Ha un’illuminazione interna a Led a basso consumo energetico e manto sportivo con finitura seminata. Il costo dell’intervento, eseguito dal Comune, è di 385 mila euro.

Proseguono intanto i lavori per realizzare la nuova palestra per pallavolo e ginnastica ritmica all’interno del centro sportivo Arcoveggio. A fine aprile terminerà la prima tranche di lavori per la costruzione di palestra e spogliatoi. A maggio partirà l’appalto per il completamento del parcheggio, sottoservizi, illuminazione, verde, arredamento, della durata di circa un anno. Si prevede di avere la palestra completamente pronta, solo per gli allenamenti da settembre 2025 e per la stagione sportiva per settembre 2026 quando sarà terminato anche il parcheggio esterno.