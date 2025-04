Una coppia di anziani si era recati con la propria auto, a riempire alcune bottiglie presso un distributore pubblico di acqua, in via dello sport a Fabbrico. Dopo aver parcheggiato il mezzo di fianco al distributore, senza chiuderlo a chiave, i due anziani venivano avvicinati da due uomini, uno dei quali sceso dall’auto su cui era arrivati, ha distratto la coppia con richieste di informazioni pretestuose sul distributore dell’acqua mentre il complice, (in corso di identificazione) asportava la borsa della donna riposta sul sedile all’interno dell’autovettura, con all’interno il portafogli, contenente la carta bancomat, con cui successivamente veniva effettuato un prelievo indebito di 1500 euro.

Per questi motivi con l’accusa di concorso in furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito i Carabinieri della stazione di Fabbrico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 35enne in Italia senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È successo a fine novembre scorso.