Incendio nella notte in un appartamento al piano terra di una casa a due piani in via San Prospero a Carpineti. Nell’incendio, causato probabilmente dal surriscaldamento di una stufa posizionata in soggiorno, è rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio e fumo la residente, una 68enne, trasportata dal 118 prima a Castelnuovo Monti poi a Fidenza in camera iperbarica. A seguito del rogo l’intera abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco, sul posto con squadre da Castelnovo e Reggio Emilia. Oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri di Carpineti.