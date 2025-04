Profonda commozione all’Ospedale di Carpi e in tutta l’Azienda USL di Modena per la prematura scomparsa di Catia Varetto, infermiera della Radiologia del Ramazzini deceduta stamattina a soli 50 anni.

Catia, in Azienda dal 2003, ha lavorato prima presso il reparto di Medicina, successivamente in Chirurgia e poi in Radiologia, sempre presso l’Ospedale di Carpi.

I colleghi la ricordano con grande affetto: “Una persona speciale, sempre disponibile, pronta ad aiutare gli altri e dal cuore grande. Più che una collega, per molti è stata una vera amica”.

La Direzione dell’Azienda USL si unisce al cordoglio della famiglia e degli amici di Catia, il cui esempio sarà sempre fonte d’ispirazione per tutti i colleghi.