Il fabbricato scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado Zanotti e la primaria De Vigri è stato progettato e realizzato nei primi anni ’80.

Nel corso di un incontro avvenuto nel mese di ottobre 2024 alla presenza della Dirigenza Scolastica e del Consiglio di Istituto, il Comune di Bologna ha evidenziato l’intenzione di intervenire con un importante intervento di manutenzione straordinaria sul fabbricato, forma costruttiva piuttosto complessa e articolata, finalizzato alla risoluzione di problematiche in copertura (infiltrazioni) e di sistemazione degli spazi interni (impianto elettrico, vetrate interne, ecc).

In seguito all’evento meteo avverso (forte vento che ha divelto una parte della copertura dei vani tecnologici in sommità) del gennaio scorso, il Comune ha deciso di anticipare alcuni lavori in copertura (avviati nel mese di marzo 2025 e tutt’ora in corso). Parallelamente è stato avviato lo studio per dare corso alla progettazione finalizzata alla sistemazione degli spazi interni.

Nel corso delle verifiche preliminari alla progettazione è stata riscontrata la presenza di un materiale che sulla base dell’anno di costruzione del fabbricato, ha reso necessario un approfondimento, tramite analisi di laboratorio certificato, al fine di valutare la possibile presenza di amianto. L’analisi di laboratorio ha confermato la presenza di amianto a matrice compatta, nel pannello occultato tra il controsoffitto a vista (che non presenta amianto) e il solaio superiore.

Sono state tempestivamente attivate le procedure previste in casi come questo.

Da una prima ispezione visiva si è riscontrata una matrice compatta del materiale, che non fa presagire la presenza di rischi per la salute. Nella giornata di oggi, in accordo con Asl Bologna, è stata avviata una campagna di monitoraggio ambientale nel corso della quale saranno installati dei sistemi di campionamento atti alla valutazione della qualità dell’aria.

Al fine di consentire la conclusione delle analisi e la valutazione degli esiti del monitoraggio suddetto, domani sarà disposta la sospensione delle lezioni per il giorno 23 aprile.

Sempre nella giornata di oggi gli assessori Ara e Borsari, la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli, insieme ai tecnici del Comune di Bologna, hanno incontrato i rappresentanti dei genitori e il collegio docenti della scuola, per fornire tutte le informazioni relative alle attività di rimozione dei pannelli di amianto rinvenuti.

Le prossime azioni del Comune

È prevista la rimozione completa di tutto il materiale contenente amianto a far data dai primi giorni del mese di giugno in concomitanza della sospensione dell’attività didattica per il periodo estivo: i lavori di rimozione saranno ultimati entro la fine del mese di agosto. I lavori, oltre alla rimozione dell’amianto, interesseranno anche il rifacimento dell’illuminazione degli ambienti e la rimozione di alcune vetrate interne. Il cronoprogramma puntuale delle lavorazioni verrà condiviso nei prossimi giorni con la dirigente scolastica.