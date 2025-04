Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 aprile, una pattuglia della Polizia Locale delle Terre di Castelli ha effettuato un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Vignola, nei pressi di Villa Trenti, l’edificio storico che si trova nel Parco della Biblioteca.

Durante un servizio di presidio del territorio, gli agenti, che da tempo tengono l’area sotto sorveglianza, sono stati allertati dall’atteggiamento sospetto di due uomini che, fermi nel parco, si guardavano in giro mentre confabulavano tra loro, uno a piedi e l’altro in sella ad una bicicletta. La pattuglia ha seguito quindi i movimenti di entrambi.

Poco dopo il primo incontro i due si sono di nuovo incontrati, e questa volta è avvenuto uno scambio. Il cliente aveva intascato una bustina, risultata poi contenere 3 grammi di cocaina, mentre lo spacciatore aveva messo in tasca delle banconote. A quel punto è scattato il fermo: le persone coinvolte sono state immediatamente condotte presso il Comando della Polizia Locale Terre di Castelli di via Pertini.

La droga e il denaro provento dello spaccio (in tasca il venditore aveva circa 250 euro) sono stati sequestrati. Per l’acquirente è scattata la sanzione prevista dalla legge per aver acquistato sostanza stupefacente per uso personale, mentre lo spacciatore, un cittadino di 29 anni residente a Vignola, è stato arrestato.

Stamane l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha sottoposto lo spacciatore all’obbligo di firma. L’arresto avvenuto nella zona del parco di Villa Trenti rappresenta un passo importante nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Vignola.

“Mi congratulo con la Polizia locale per l’arresto di uno spacciatore in uno dei parchi più centrali della città – commenta la sindaca di Vignola, Emilia Muratori – I residenti della zona hanno più volte espresso preoccupazione per quanto vedevano accadere, ma come ho spesso detto, sia negli incontri pubblici che quelli privati avvenuti presso il mio ufficio, le forze dell’ordine sono costantemente al lavoro, raccolgono le segnalazioni, fanno verifiche e accertamenti. Si tratta di un lavoro investigativo che, per sua natura, non può sempre essere immediatamente reso pubblico, ma che dà senz’altro risultati. Come Amministrazione, per quanto di nostra competenza, siamo impegnati a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza della nostra comunità, come conferma anche l’inaugurazione della nuova sede del Presidio di Polizia locale di Vignola, in pieno centro storico, già programmata proprio per la mattina di sabato prossimo”.