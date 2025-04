La Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti – Vetto ha rinnovato la tradizione del dono delle proprie uova di Pasqua al personale dell’Ospedale Sant’Anna e dei servizi del Distretto sanitario.

Il gesto è frutto della generosità di alcuni benefattori, in particolare Ivano Borgonovi e Massimiliano Rossi. A loro si è associata la generosità di altri imprenditori locali che hanno inteso manifestare un gesto di attenzione nei confronti di alcuni reparti e servizi: Bagnoli Net ha donato per la Pediatria, Ferrari Mario e Figli per la Rianimazione, Edil Pighini per la Medicina, Cuore della Montagna per la Cardiologia, Zampineti Chiara per il DH Oncologico, Novelli Car Service per gli Infermieri Domiciliari.

La consegna delle 380 uova di cioccolato e i ringraziamenti si sono svolti alla presenza del Responsabile Medico del Sant’Anna Francesco Soncini, del Direttore di Distretto Marco Poli, del sindaco Emanuele Ferrari, del Presidente della Croce Verde CNM Iacopo Fiorentini, dell’assessore Carlo Boni.

Un ringraziamento da parte della Direzione aziendale ai benefattori per l’apprezzamento, la fiducia e il supporto che con questo gesto simbolicamente significativo hanno inteso rivolgere ai tanti medici e operatori delle professioni sanitarie che garantiscono con impegno la qualità dei servizi ospedalieri e territoriali.