Con l’approssimarsi delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno intensificato i controlli sulla sicurezza alimentare nelle province di competenza (Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena), ispezionando attività di ristorazione e produzione alimentare per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica.

In Val Taro (PR), i militari hanno ispezionato una pasticceria riscontrando carenze igienico

sanitarie: presenza di sporcizia vetusta diffusa sugli arredi e all’interno della cella frigorifera

(interessata anche da formazione di ghiaccio percolante sul pavimento), materiale per la pulizia in prossimità delle aree di lavorazione, area frittura priva di cappa aspirante, pavimentazione e soffitti in cattivo stato di manutenzione, assenza di armadietti per il personale e di acqua corrente nel lavandino antibagno. Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione di 1.000 euro.

Sempre in Val Taro, i Carabinieri del NAS e personale del S.I.A.N. dell’Azienda USL di Parma hanno ispezionato un bar-ristorante, accertando gravi carenze igieniche: sporcizia vetusta, ragnatele con presenza di aracnidi vivi, infestazione da blatte in cucina e dispensa, frigoriferi sporchi e malfunzionanti, conservazione impropria degli alimenti. Sono stati sequestrati amministrativamente 80 kg di alimenti (pane, pasta, formaggi, carne, frutta, ecc.) non conservati correttamente e 137 uova scadute, per un valore complessivo di circa 500 euro. Sono state contestate sanzioni per un totale di 3.000 euro.

A tutela della salute pubblica, è stato disposto un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività.

A Reggio Emilia, i Carabinieri del NAS hanno ispezionato un bar, dove è stata riscontrata la presenza di un cane domestico nel retro banco, con libero accesso al laboratorio e alla dispensa alimentare. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nella Bassa Reggiana, i militari del NAS di Parma hanno ispezionato un forno-bar-pasticceria: nel laboratorio sono state rilevate carenze igieniche e promiscuità tra alimenti e materiale non attinente.

Contestata una sanzione di 1.000 euro ed una diffida per lievi irregolarità nel magazzino alimentare.

Nella Bassa Piacentina, durante un controllo presso un agriturismo, è stata riscontrata la mancata esposizione del listino prezzi, con conseguente diffida al titolare.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione alla filiera dolciaria e gastronomica, al fine di garantire prodotti sicuri e conformi per le tavole dei cittadini.