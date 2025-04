Un accordo tra tutte le parti coinvolte per mantenere attiva la viabilità lungo via Radici in Monte, bypassando temporaneamente la rotatoria presso il distributore che sarà sostituita da un doppio senso di marcia.

Inizieranno martedì prossimo, 22 aprile, i lavori di scavo e posa della nuova condotta fognaria che andrà a potenziare la dotazione fognaria di questo pezzo di città (via Pia – via Peschiera), all’altezza del cantiere in corso per la realizzazione del futuro parcheggio multipiano.

L’intervento prevede la sostituzione delle vecchie dorsali con nuove infrastrutture ad alta capacità, al fine di migliorare i servizi per l’intero quartiere e garantire una maggiore efficienza del sistema urbano.

Tali opere di organizzazione rientrano nell’ambito dell’intervento più ampio e in corso attraverso queste opere propedeutiche per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano in via Pia, a carico del gruppo guidato dall’ingegner Franco Stefani, che sta contribuendo in maniera significativa alla riqualificazione dell’area.

I lavori inizieranno il prossimo 22 aprile e proseguiranno, con la sola interruzione da mercoledì 21 a domenica 25 maggio, fino a lunedì 30 giugno.

L’ordinanza n° 75 del 17 aprile a firma della Comandante della Polizia Locale impone modifiche alla viabilità dell’area per consentire il regolare svolgimento dei lavori.

In particolare, dalle ore 08,30 di Martedì 22 Aprile e fino a Lunedì 30 Giugno chi transita su via Radici in Monte non potrà imboccare la rotatoria per entrare in via Pia ma sarà sempre garantito il doppio senso di marcia su via Radici.

Chi, dal centro città, imboccherà via Pia per uscire potrà esclusivamente immettersi su via Radici in Monte in direzione stazione dei treni.

Per tutta la durata dei lavori, quindi, l’area prospiciente il cantiere non sarà accessibile ma sarà garantita la circolazione lungo via Radici in Monte.

Apposita segnaletica di cantiere e preventiva comunicazione ai “frontisti” da parte dell’appaltatore, indicherà le modifiche e la viabilità alternativa.