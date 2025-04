Come disposto dalla Federazione, di intesa con le leghe, sono state sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti. Si comunica dunque che la gara Sassuolo-Frosinone, valida per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, è rinviata a data da destinarsi.

Di seguito il comunicato della Lega Serie B: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, preso atto della decisione della FIGC che, d’intesa con tutte le componenti federali, ha determinato la sospensione di tutte le competizioni in programma nella giornata odierna, dispone il rinvio di tutte le gare valide per la 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma oggi, lunedì 21 aprile 2025, a data da destinarsi”.

Facendo seguito ai rinvii delle gare della 34^ giornata del Campionato Primavera 1, la gara Monza-Sassuolo, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile alle ore 14:00, verrà disputata martedì 22 aprile alle ore 15:00.