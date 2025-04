Nei giorni 25 e 26 aprile 2025 gli uffici comunali di Fiorano Modenese saranno chiusi. Sabato 26 aprile saranno garantiti i servizi essenziali per concessione loculi e denunce di morte. L’ufficio pratiche cimiteriali sarà reperibile telefonicamente, dalle ore 8.30 alle 12.30, al numero 329 3191683. Solo per denunce di morte e relative autorizzazioni sarà reperibile un operatore in ufficio (ingresso via A. Ferri) dalle ore 8.30 alle 12.30 oppure telefonicamente al numero 334 3477589.